Contes Poèmes à l’Embrille Salle Clément Ader Trélivan

Informations pratiques

Trélivan

Contes Poèmes à l’Embrille

Salle Clément Ader Rue des Saules Trélivan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06 21:45:00

Date(s) :

2026-11-06

Poèmes à l’Embrille

Estelle Meyer

Journal intime poétique et furieux d’une maternité.

Une bulle hors sol avec Estelle et un musicien. Tout intime. Tout secret. Qui parle des mères. Des filles. Des ventres. Du mystère de cette vie qui nous troue et nous répare dans un même temps. Du chemin de naître Des grands-mères qui dansent dans les veines…

Une veillée câline pour réparer les silences.

Dans le cadre de la saison culturelle de Dinan Agglomération .

Salle Clément Ader Rue des Saules Trélivan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 41 59

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English :

L’événement Contes Poèmes à l’Embrille Trélivan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme