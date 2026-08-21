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AGENDA · Trélivan

Contes Poèmes à l’Embrille Salle Clément Ader Trélivan

vendredi 6 novembre 2026 · Salle Clément Ader · Trélivan

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Clément Ader
Adresse
Rue des Saules
Ville
22100 Trélivan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trélivan

Contes Poèmes à l’Embrille

Salle Clément Ader Rue des Saules Trélivan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06 21:45:00

Date(s) :
2026-11-06

Poèmes à l’Embrille
Estelle Meyer

Journal intime poétique et furieux d’une maternité.
Une bulle hors sol avec Estelle et un musicien. Tout intime. Tout secret. Qui parle des mères. Des filles. Des ventres. Du mystère de cette vie qui nous troue et nous répare dans un même temps. Du chemin de naître Des grands-mères qui dansent dans les veines…
Une veillée câline pour réparer les silences.

Dans le cadre de la saison culturelle de Dinan Agglomération   .

Salle Clément Ader Rue des Saules Trélivan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 41 59 

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English :

L’événement Contes Poèmes à l’Embrille Trélivan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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