Contes polaires Bienvenue au Groenland ! Médiathèque Marcel Launay Bréhal
Médiathèque Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche
Début : 2025-11-19 18:30:00
fin : 2025-11-19 19:30:00
2025-11-19
Dans le cadre du 8e Rendez-vous des médiathèques de Granville Terre & Mer.
Des histoires pour voyager au Groenland, en restant au chaud à la médiathèque !
Tout public à partir de 7 ans Sur réservation au 02 33 91 96 92 ou par mail mediatheque@ville-brehal.fr .
