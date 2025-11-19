Contes polaires Bienvenue au Groenland ! Médiathèque Marcel Launay Bréhal

Médiathèque Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Début : 2025-11-19 18:30:00

fin : 2025-11-19 19:30:00

2025-11-19

Dans le cadre du 8e Rendez-vous des médiathèques de Granville Terre & Mer.

Des histoires pour voyager au Groenland, en restant au chaud à la médiathèque !

Tout public à partir de 7 ans Sur réservation au 02 33 91 96 92 ou par mail mediatheque@ville-brehal.fr .

Médiathèque Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 92 mediatheque@ville-brehal.fr

Contes polaires Bienvenue au Groenland !

