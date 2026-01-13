Contes pour bébé Domitille La Coquille Office de Tourisme Site plage Le Havre

Contes pour bébé Domitille La Coquille

Office de Tourisme Site plage 186 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Domitille La Coquille Saint-Jacques vous invite à rire et à partager un joli moment en famille. Avec elle, petits et grands découvrent des histoires drôles et pleines de tendresse, dans un univers marin plein de surprises. Rires, complicité et émerveillement sont au rendez-vous pour un moment inoubliable à vivre ensemble.

Un conte de La Belle Envolée.

De 6 mois à 4 ans

Réservation obligatoire .

Office de Tourisme Site plage 186 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 04 contact@lehavre-etretat-tourisme.com

