Contes pour enfants Fêtes de fin d’année Place de la Victoire Yssingeaux

Contes d’hiver par Delphine Thouilleux Collectif Konsl’diz 10h30 médiathèque durée 45 min Gratuit sur inscription au 04 71 65 79 25 à partir du 09 décembre. Contes pour enfants à partir de 6 ans.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

English :

Contes d?hiver by Delphine Thouilleux Collectif Konsl’- 10:30 am ? médiathèque ? duration 45 min Free with registration on 04 71 65 79 25 from December 09. Tales for children aged 6 and over.

German :

Wintermärchen von Delphine Thouilleux Collectif Konsl’diz 10:30 ? Mediathek ? Dauer 45 Min. Kostenlos mit Anmeldung unter 04 71 65 79 25 ab dem 09. Dezember. Märchen für Kinder ab 6 Jahren.

Italiano :

Contes d’hiver (Racconti d’inverno) di Delphine Thouilleux Collectif Konsl’- ore 10.30 ? médiathèque ? durata 45 min Gratuito con iscrizione allo 04 71 65 79 25 dal 09 dicembre. Racconti per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

Contes d’hiver (Cuentos de invierno) de Delphine Thouilleux Collectif Konsl’- 10.30 h ? médiathèque ? duración 45 min Gratis previa inscripción en el 04 71 65 79 25 a partir del 09 de diciembre. Cuentos para niños a partir de 6 años.

