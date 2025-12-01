Contes pour enfants Fêtes de fin d’année Place de la Victoire Yssingeaux
Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-12-23 10:30:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Contes d’hiver par Delphine Thouilleux Collectif Konsl’diz 10h30 médiathèque durée 45 min Gratuit sur inscription au 04 71 65 79 25 à partir du 09 décembre. Contes pour enfants à partir de 6 ans.
Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25
English :
Contes d?hiver by Delphine Thouilleux Collectif Konsl’- 10:30 am ? médiathèque ? duration 45 min Free with registration on 04 71 65 79 25 from December 09. Tales for children aged 6 and over.
German :
Wintermärchen von Delphine Thouilleux Collectif Konsl’diz 10:30 ? Mediathek ? Dauer 45 Min. Kostenlos mit Anmeldung unter 04 71 65 79 25 ab dem 09. Dezember. Märchen für Kinder ab 6 Jahren.
Italiano :
Contes d’hiver (Racconti d’inverno) di Delphine Thouilleux Collectif Konsl’- ore 10.30 ? médiathèque ? durata 45 min Gratuito con iscrizione allo 04 71 65 79 25 dal 09 dicembre. Racconti per bambini dai 6 anni in su.
Espanol :
Contes d’hiver (Cuentos de invierno) de Delphine Thouilleux Collectif Konsl’- 10.30 h ? médiathèque ? duración 45 min Gratis previa inscripción en el 04 71 65 79 25 a partir del 09 de diciembre. Cuentos para niños a partir de 6 años.
