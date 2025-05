Contes pour enfants – Les nouvelles imprimeries Moulins, 21 mai 2025 10:00, Moulins.

Allier

Contes pour enfants Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire Moulins Allier

Début : 2025-05-21 10:00:00

fin : 2025-06-18 10:45:00

2025-05-21

2025-06-18

Quel plaisir d’écouter des histoires et de découvrir de belles images ! Lecture aux petits de 3 à 6 ans, avec comptines, chansons… lors d’un voyage de l’imaginaire tout en couleurs.

Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 01 85 plumflower17@gmail.com

English :

What a pleasure to listen to stories and discover beautiful images! Read to children aged 3 to 6, with rhymes, songs… on a colorful journey of the imagination.

German :

Es macht Spaß, Geschichten zu hören und schöne Bilder zu entdecken! Vorlesen für Kinder von 3 bis 6 Jahren, mit Reimen, Liedern… auf einer farbenfrohen Reise der Phantasie.

Italiano :

Che piacere ascoltare storie e scoprire immagini bellissime! Da leggere ai bambini dai 3 ai 6 anni, con rime, canzoni… in un colorato viaggio dell’immaginazione.

Espanol :

¡Qué placer escuchar historias y descubrir bellas imágenes! Lectura para niños de 3 a 6 años, con rimas, canciones… en un colorido viaje de la imaginación.

