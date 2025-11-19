Contes pour enfants Bibliothèque Pléneuf-Val-André

Contes pour enfants

Bibliothèque 14 Rue des Docteurs Roux et Calmette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 15:30:00

fin : 2025-11-19 17:00:00

Date(s) :

2025-11-19

La bibliothèque de Pléneuf-Val-André invite les enfants à partir de 5 ans à venir écouter des contes présentés par l’association De bouche à oreille .

Inscription à la bibliothèque aux heures de permanence. .

Bibliothèque 14 Rue des Docteurs Roux et Calmette Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 44 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Contes pour enfants Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-11-06 par Pléneuf-Val-André Tourisme