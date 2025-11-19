Contes pour enfants Bibliothèque Pléneuf-Val-André
Contes pour enfants Bibliothèque Pléneuf-Val-André mercredi 19 novembre 2025.
Contes pour enfants
Bibliothèque 14 Rue des Docteurs Roux et Calmette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 15:30:00
fin : 2025-11-19 17:00:00
Date(s) :
2025-11-19
La bibliothèque de Pléneuf-Val-André invite les enfants à partir de 5 ans à venir écouter des contes présentés par l’association De bouche à oreille .
Inscription à la bibliothèque aux heures de permanence. .
Bibliothèque 14 Rue des Docteurs Roux et Calmette Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 44 07
