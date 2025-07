Contes pour les enfants Luynes

Contes pour les enfants Luynes jeudi 17 juillet 2025.

Contes pour les enfants

3 Rue Léon Gambetta Luynes Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 10:30:00

fin : 2025-07-17 11:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Séance animée par l’association À fleur de conte

La salle enfants de la médiathèque sera fermée pendant les contes.

3 Rue Léon Gambetta Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 56 60

English :

Hosted by the association À fleur de conte

The children’s room will be closed during the storytelling session.

German :

Sitzung unter der Leitung des Vereins À fleur de conte

Der Kinderraum der Mediathek ist während der Märchen geschlossen.

Italiano :

Ospitato dall’associazione À fleur de conte

La sala bambini della biblioteca multimediale sarà chiusa durante le sessioni di narrazione.

Espanol :

Organizado por la asociación À fleur de conte

La sala infantil de la biblioteca multimedia permanecerá cerrada durante las sesiones de cuentacuentos.

