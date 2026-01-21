Contes pour les enfants Luynes

Contes pour les enfants

Jeudi 2026-02-19 11:15:00

2026-02-19 11:45:00

2026-02-19

Séance animée par l’association À fleur de conte

La salle enfants de la médiathèque sera fermée pendant les contes.

Pour les 3-5 ans de 10h30 à 11h00

Pour les 6-9 ans de 11h15 à 11h45

English :

Hosted by the association À fleur de conte

The children’s room will be closed during the storytelling session.

