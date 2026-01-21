Contes pour les enfants Luynes
Contes pour les enfants
3 Rue Léon Gambetta Luynes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-19 11:15:00
fin : 2026-02-19 11:45:00
Date(s) :
2026-02-19
Séance animée par l’association À fleur de conte
La salle enfants de la médiathèque sera fermée pendant les contes.
Pour les 3-5 ans de 10h30 à 11h00
Pour les 6-9 ans de 11h15 à 11h45
3 Rue Léon Gambetta Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 56 60
English :
Hosted by the association À fleur de conte
The children’s room will be closed during the storytelling session.
