Contes pour les enfants, Saverne
Contes pour les enfants, Saverne mercredi 21 janvier 2026.
Contes pour les enfants
12 rue des Églises Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-21 16:30:00
fin : 2026-01-21 17:15:00
Date(s) :
2026-01-21 2026-01-23
Contes pour les enfants. .
12 rue des Églises Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 07 22 info.bmsaverne@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Contes pour les enfants Saverne a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région