Début : 2025-06-18 14:30:00

fin : 2025-06-18 16:00:00

Au calme, autour de la mare réhabilitée de Carville-la-Folletière, laissez-vous emporter par l’imaginaire de Sandrine pérégrine, guide-conférencière et conteuse. Une parenthèse enchantée où les tout-petits découvriront des histoires peuplées de grenouilles, de libellules et autres habitants de la mare. Un moment doux et poétique, au cœur de la nature.

Carville-la-Folletière 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr

In the peace and quiet of the restored Carville-la-Folletière pond, let yourself be carried away by the imagination of Sandrine Pérégrine, guide and storyteller. An enchanted interlude where little ones will discover stories populated by frogs, dragonflies and other inhabitants of the pond. A gentle, poetic moment in the heart of nature.

Lassen Sie sich in der ruhigen Umgebung des sanierten Teichs von Carville-la-Folletière von der Fantasie der Fremdenführerin und Märchenerzählerin Sandrine Pérégrine mitreißen. Eine zauberhafte Pause, in der die Kleinsten Geschichten von Fröschen, Libellen und anderen Teichbewohnern entdecken können. Ein sanfter und poetischer Moment im Herzen der Natur.

Nella pace e nella tranquillità dello stagno restaurato di Carville-la-Folletière, lasciatevi trasportare dalla fantasia di Sandrine Pérégrine, guida e narratrice. Una parentesi incantata in cui i più piccoli potranno scoprire storie di rane, libellule e altri abitanti dello stagno. Un momento dolce e poetico nel cuore della natura.

En la tranquilidad del estanque restaurado de Carville-la-Folletière, déjese llevar por la imaginación de Sandrine Pérégrine, guía y cuentacuentos. Un interludio encantado en el que los más pequeños podrán descubrir historias sobre ranas, libélulas y otros habitantes del estanque. Un momento suave y poético en plena naturaleza.

