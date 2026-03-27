Contes pour petites oreilles La fabrique des super-héros Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Contes pour petites oreilles La fabrique des super-héros

Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Un moment suspendu au pays des contes à La Médiathèque La Malle d’Allionis..

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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

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English :

A moment suspended in the land of fairy tales at La Malle d’Allionis…

L’événement Contes pour petites oreilles La fabrique des super-héros Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage