Contes pour petites oreilles La fabrique des super-héros Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Contes pour petites oreilles La fabrique des super-héros Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage mercredi 15 avril 2026.
Contes pour petites oreilles La fabrique des super-héros
Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Un moment suspendu au pays des contes à La Médiathèque La Malle d’Allionis..
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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
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English :
A moment suspended in the land of fairy tales at La Malle d’Allionis…
L’événement Contes pour petites oreilles La fabrique des super-héros Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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