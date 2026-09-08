Contes pour rire La Pimenterie Saint-Point

Informations pratiques

Saint-Point

Contes pour rire

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Contes traditionnels par Colette Migné

Dans le cadre de la programmation des Contes Givrés.

C’est comme ça, chaque fois je me dis :

« Cette fois pas d’histoire, je raconte droit ».

Rien à faire, ça trampoline de l’intérieur, colorise le verbe.

Pire ! Ça gromelotte le corps et destoupe les oreilles.

Petite salade composée de mes histoires préférées qui varie selon l’humeur de la dame. Chaleureusement conseillé par les ORL en cas de déprime auditive.

Durée : 1h15 .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40 bonjour@lapimenterie.fr

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English : Contes pour rire

L’événement Contes pour rire Saint-Point a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)