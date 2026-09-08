Contes pour rire La Pimenterie Saint-Point
jeudi 29 octobre 2026 · La Pimenterie · Saint-Point
Informations pratiques
Saint-Point
Contes pour rire
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Contes traditionnels par Colette Migné
Dans le cadre de la programmation des Contes Givrés.
C’est comme ça, chaque fois je me dis :
« Cette fois pas d’histoire, je raconte droit ».
Rien à faire, ça trampoline de l’intérieur, colorise le verbe.
Pire ! Ça gromelotte le corps et destoupe les oreilles.
Petite salade composée de mes histoires préférées qui varie selon l’humeur de la dame. Chaleureusement conseillé par les ORL en cas de déprime auditive.
Durée : 1h15 .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40 bonjour@lapimenterie.fr
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English : Contes pour rire
L’événement Contes pour rire Saint-Point a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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