Contes « Ramalabibidibabidibou » Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre

Contes « Ramalabibidibabidibou » Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre samedi 18 octobre 2025.

Contes « Ramalabibidibabidibou »

Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-20

Cette année, on vous attend nombreux pour fêter les 10 ans de RAMALABIBIDIBABIDIBOU ! Une édition à ne pas manquer !

.

Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

This year, we’re looking forward to seeing you all to celebrate 10 years of RAMALABIBIDIBABIDIBOU! An edition not to be missed!

German :

Dieses Jahr erwarten wir Sie zahlreich, um das 10-jährige Jubiläum von RAMALABIBIDIBABIDIBOU zu feiern! Eine Ausgabe, die Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Quest’anno vi aspettiamo tutti per festeggiare i 10 anni di RAMALABIBIDIBIDIBOU! Un’edizione da non perdere!

Espanol :

¡Este año, esperamos veros a todos allí para celebrar los 10 años de RAMALABIBIDIBIDIBOU! ¡Una edición que no se puede perder!

L’événement Contes « Ramalabibidibabidibou » Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême