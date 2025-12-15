CONTES & RENCONTRES 2026 LES SOULIERS ROUGES DE TCHALAÏ Sainte-Croix-Vallée-Française

CONTES & RENCONTRES 2026 LES SOULIERS ROUGES DE TCHALAÏ

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Rendez-vous pour le spectacle Les souliers rouges de Tchalaï d’Angélique Pennetier. Ce conte est un chemin initiatique de femme où les secrets de Gitans nous guident. Dès 10 ans. Durée 1h10. Verre d’amitié offert et repas partagé après le spectacle.

Depuis 20 ans, Angélique Pennetier arpente, contemple, danse sur la route des contes pour nous les offrir. Elle a choisi un chemin chaotique, poétique et magique celui des tziganes qu’elle côtoie depuis toujours et dont elle fait vibrer la parole, libre et lumineuse. Chez les manouches, l’oralité est décapante de frayeurs, de mots forts de sens et d’images magnifiques, de drôleries, d’éclats de voix et de gestes si justes. Angélique nous raconte des histoires où on demande la liberté, où on rencontre des meneurs de loups, des arbres magiques, où on danse avec les étoiles et où on réalise des rêves en étant vaillant et courageux !

Rendez-vous au Piboulio, samedi 21 février à 18h30 pour son spectacle Les souliers rouges de Tchalaï .

Tchalaï, jeune Rrom des chemins, vit une enfance où le savoir des femmes aux herbes, celles qui guérissent, les drabamii, est transmis de mère en fille. Sa vie est bercée de danses avec le vent, de secrets chuchotés dans les herbes folles, de contemplations délicieuses… Un jour, après avoir guéri le roi tzigane, Tchalaï sera mariée au prince, elle devra quitter ses chemins pour aller vivre au palais. Pour ne rien oublier de son savoir, pour tout emporter, sa mère lui confectionne, avec les tissus du souvenir, une paire de chaussons rouges cousus mains… Ce conte est un chemin initiatique de femme où les secrets de Gitans nous guident.

Tout public dès 10 ans. Durée 1h10. Verre d’amitié offert et repas partagé après le spectacle. .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr

Join us for Les souliers rouges de Tchalaï by Angélique Pennetier. This tale is a woman’s journey of initiation, guided by Gypsy secrets. Ages 10 and up. Running time: 1h10. Glass of friendship offered and meal shared after the show.

