CONTES & RENCONTRES 2026

Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-14

Chaque hiver, des voix s’élèvent dans les villages et dans les salles communales de Lozère ce sont celles des conteurs et conteuses du Festival Contes & rencontres. Depuis trente-cinq ans, cette manifestation portée avec passion par la Fédération des Foyers Ruraux de Lozère fait vibrer le territoire au rythme des mots, des histoires et des rencontres humaines.

Du 14 au 28 février, neuf artistes en tournée viendront partager leurs univers, leurs imaginaires et leurs accents d’ici et d’ailleurs. Deux temps forts viendront ponctuer cette édition la soirée d’ouverture, en partenariat avec le Théâtre de la Genette Verte à Florac, autour du spectacle La Trouée Road Trip Rural de Cécile Morelle, véritable traversée poétique du monde rural ; et la soirée de clôture, le samedi 28 février en partenariat avec le Ciné-théâtre de SaintChély-d’Apcher, avec On n’a pas pris le temps de se dire au revoir de Rachid Bouali, suivie d’un tour de conte rassemblant plusieurs voix du festival.

Le Conseil départemental de la Lozère est fier d’accompagner depuis de nombreuses années la Fédération des Foyers Ruraux et l’ensemble de ses

bénévoles, véritables artisans du lien social et culturel en milieu rural. Leur engagement constant fait vivre les valeurs qui nous sont chères l’accès à la culture pour tous, la vitalité associative, l’émancipation des publics et la transmission vivante du patrimoine immatériel. À travers ce festival, c’est tout un territoire qui se rassemble, qui écoute, qui rêve et qui se raconte. Longue vie à Contes & rencontres, et bravo à toutes celles et ceux qui, par leur énergie et leur passion, continuent de faire résonner la Lozère au cœur de l’hiver.

Président du Conseil départemental de la Lozère .

Mende 48000 Lozère Occitanie foyersruraux48@gmail.com

English :

Every winter, the voices of the storytellers who take part in the Contes & rencontres Festival are heard in the villages and village halls of Lozère. For thirty-five years, this event, passionately supported by the Fédération des Foyers Ruraux de Lozère, has brought the region to life with words, stories and human encounters.

