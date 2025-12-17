CONTES & RENCONTRES 2026 OSER… UNE FOLLE HISTOIRE D’AMOUR… Le Pompidou

CONTES & RENCONTRES 2026 OSER… UNE FOLLE HISTOIRE D’AMOUR…

Masbonnet Le Pompidou Lozère

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Rendez-vous au Masbonnet pour le spectacle Oser… une folle histoire d’amour… de Sophie Decaunes. Une véritable saga de vie menée avec fougue, humour et tendresse par l’artiste qui incarne les différents personnages et ponctue le récit par des savoureux moments musicaux. Dès 12 ans. Durée 1h20. Apéritif dînatoire offert par le foyer rural du Masbonnet. Sur réservation.

Autrice et interprète, Sophie Decaunes tisse un univers sensible mêlant récit, chant, accordéon et théâtre. Elle aime explorer les méandres de l’émotion humaine, jouer avec nos petites manies et raviver la fougue de l’enfance. Sa parole, simple et poétique, évoque le quotidien, ses épreuves comme ses merveilles. Elle rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour faire quelques pirouettes, changer de cap et goûter à nouveau à la joie et à la beauté.

Le jour de rentrée au CP, Mélanie voit Jérémy dans la cours de récré. Elle fonce droit sur lui, lui attrape la main et lui dit Tu viens, on est des copains ?! Les voilà inséparables. D’abord meilleurs amis puis amoureux nous les voyons grandir, expérimenter la chose , former le couple idéal… Jusqu’à ce que ça déraille… Mélanie fonce droit dans son propre décor, se dessine une prison en or et passe doucement mais sûrement de l’amour à la haine… Une véritable saga de vie menée avec fougue, humour et tendresse par l’artiste qui incarne les différents personnages et ponctue le récit par des savoureux moments musicaux.

Tout public dès 12 ans. Durée 1h20. Apéritif dînatoire offert après le spectacle par le foyer rural du Masbonnet. Sur réservation. .

Masbonnet Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie

Join us at Le Masbonnet for Sophie Decaunes’ show Oser… une folle histoire d’amour… . A real life saga told with passion, humor and tenderness by the artist, who plays the various characters and punctuates the story with delightful musical moments. Ages 12 and up. Running time: 1h20. Apéritif dînatoire offered by the Foyer Rural du Masbonnet. Reservations required.

