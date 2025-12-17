CONTES & RENCONTRES 2026 PETIT TOUR DE CONTES Saint-Étienne-Vallée-Française

CONTES & RENCONTRES 2026 PETIT TOUR DE CONTES

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Patric Rochedy sort des contes de sa besace pour le public La Mamet e la cogorda ! pour les plus petites oreilles, puis une version d’Herbes folles pour Pas-sages pour les plus grandes. Il y aura du rêve pour tout le monde… 10h séance pour les maternelles 14h séance pour les 7 à 14 ans.

Ancien berger puis paysan-éleveur à l’ancienne, Patric Rochedy a grandi dans les Cévennes, entre troupeaux, fromages, jardins et châtaignes una vida de beutat qu’il partage aujourd’hui comme il partage ses histoires. Un jour, en gardant ses bêtes, une voix à la radio celle d’Henri Gougaud a fait naître en lui le goût du conte. Depuis, il écoute, collecte, raconte… et regarde le monde autrement. Sa vieille tante lui transmis la mémoire du village, lo vilatge, lo monde un héritage qu’il fait vivre à travers sa parole. Aujourd’hui, il conte partout, en français et parfois en langue d’oc, en salle ou en balades contées où il célèbre le légendaire végétal. Ses histoires, d’amour, de bêtes et de fleurs, parfois amargas , parfois sucradas , portent un profond respect du monde, dans una lenga que canta , simple, vivante et humaine.

Jeudi, 19 févrirer, Patric Rochedy sort des contes de sa besace pour le public La Mamet e la cogorda ! pour les plus petites oreilles, puis une version d'Herbes folles pour Pas-sages pour les plus grandes. Il y aura du rêve pour tout le monde…

Rendez-vous à la salle polyvalente de St Etienne Vallée Française. 10h séance pour les maternelles 14h séance pour les 7 à 14 ans. Séances à prix libre pour le public non-scolaire. .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 52 62 03 96

English :

Patric Rochedy brings out tales from his bag for the public: La Mamet e la cogorda! for the youngest ears, then a version of Herbes folles pour Pas-sages for the older ones. There’s something for everyone… 10 a.m. session for preschoolers 2 p.m. session for 7- to 14-year-olds.

