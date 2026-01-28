CONTES & RENCONTRES 2026 RACONTER AVEC LE CORPS

Badaroux Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 09:00:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Raconter est une pratique passionnante qui engage la voix et le corps. Travailler sur l’expression corporelle permet de mieux maîtriser sa communication et de se redécouvrir on apprend à se connaître, on repère ses propres habitudes corporelles, on prend conscience de ces gestes qui nous échappent …

Ce stage invite à explorer la place du corps dans l’art de raconter, à travers des exercices pratiques sur la présence scénique. Il propose de découvrir tout ce qui peut se raconter par le silence gestuel et l’immobilité.

Les participant·es expérimenteront comment le geste, propre au conteur ou à la conteuse, peut devenir un espace de créativité et d’originalité, différent du jeu théâtral. L’approche, mêlant travail corporel et introspection méditative, invite chacun·e à avancer à son rythme. La formation est ouverte à toute personne souhaitant explorer le conte par la parole et le corps, sans prérequis. Celles et ceux qui le souhaitent pourront travailler une histoire personnelle (d’une durée maximale de 10 minutes). .

Badaroux 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 23 93

English :

Storytelling is a fascinating practice that involves the voice and the body. Working on bodily expression allows you to better control your communication and rediscover yourself: you get to know yourself, identify your own bodily habits and become aware of those gestures that escape you?

