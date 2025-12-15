CONTES & RENCONTRES 2026 SOUS L’ARBRE À PALABRE Saint-Germain-de-Calberte

CONTES & RENCONTRES 2026 SOUS L’ARBRE À PALABRE

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 19:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

L’arbre à palabre est un lieu traditionnel de rassemblement, à l’ombre duquel on s’exprime sur la vie en société, les problèmes du village, la politique. Soumaïla Zoungrana vous invite pour un petit voyage au cœur du Burkina Faso, autour des contes une oralité qui fait se côtoyer proverbes, chants et contes traditionnels. Dès 7 ans. Durée 1h. Soupe offerte après le spectacle.

Comédien, conteur et metteur en scène, Soumaïla Zoungrana est un artiste passionné qui, depuis son plus jeune âge, a été bercé par les légendes et les histoires transmises de génération en génération par les anciens. Au fil des années, il a su utiliser le conte comme un outil puissant pour le développement personnel et la transmission de valeurs culturelles. En aillant contes, proverbes et chants, Soumaïla crée des expériences immersives qui favorisent l’écoute et la réflexion.

Mercredi 25 février, à 19h, rendez-vous à la salle polyvalente de St Germain de Calberte pour son spectacle Sous l'arbre à palabre .

Le ciel a porté son plus beau boubou étoilé et son œil, lune, est d’une rondeur complète et d’un éclat magique. Hommes, femmes et enfants se sont réunis à la place du village sous l’arbre à palabre. Tous attendent avec impatience le moment ou grand-père lancerait… Histoire !

L'arbre à palabre est un lieu traditionnel de rassemblement, à l'ombre duquel on s'exprime sur la vie en société, les problèmes du village, la politique. Soumaïla vous invite pour un petit voyage au cœur du Burkina Faso, autour des contes une oralité qui fait se côtoyer proverbes, chants et contes traditionnels.

Tout public dès 7 ans. Durée 1h. Soupe offerte après le spectacle. .

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 99 09 33 68 foyerrural48370@gmail.com

English :

The arbre à palabre is a traditional gathering place, in the shade of which people talk about life in society, village problems and politics. Soumaïla Zoungrana invites you on a short journey to the heart of Burkina Faso, through the medium of storytelling: an oral tradition that combines proverbs, songs and traditional tales. Ages 7 and up. Duration: 1 hr. Soup offered after the show.

