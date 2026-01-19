CONTES & RENCONTRES AOTEAROA, TERRE DES MAORIS

Saint-Germain-du-Teil Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Poussés par les vents, guidés par les étoiles, les Maoris ont traversé le Grand Océan pour atteindre l’île d’Ao Tea Roa, “le pays du long nuage blanc”, la Nouvelle-Zélande. Entrez dans les légendes de ce peuple de guerriers, où l’on conte les amours du ciel et de la terre, l’origine du tatouage ainsi que la légende du guerrier qui dansa le Haka Ka Mate.

Poussés par les vents, guidés par les étoiles, les Maoris ont traversé le Grand Océan pour atteindre l’île d’Ao Tea Roa, “le pays du long nuage blanc”, la Nouvelle-Zélande. Entrez dans les légendes de ce peuple de guerriers, où l’on conte les amours du ciel et de la terre, l’origine du tatouage ainsi que la légende du guerrier qui dansa le Haka Ka Mate. De Tahiti aux îles Marquises en

passant par l’île de Pâques, Céline Ripoll est une chercheuse d’histoires, mieux, une globeconteuse qui nous ouvre les portes des cultures océaniennes encore trop souvent méconnues. .

Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 6 83 03 17 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Driven by the winds, guided by the stars, the Maoris crossed the Great Ocean to reach the island of Ao Tea Roa, the land of the long white cloud , New Zealand. Enter the legends of this warrior people, where tales are told of the love of heaven and earth, the origin of tattooing and the legend of the warrior who danced the Haka Ka Mate.

L’événement CONTES & RENCONTRES AOTEAROA, TERRE DES MAORIS Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-01-19 par Conseil Départemental