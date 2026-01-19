CONTES & RENCONTRES APÉRO CONTES

Badaroux Lozère

Tarif : 0 – 0 – -5 EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Venez partager une soirée conviviale et immersive aux côtés des stagiaires du festival, idéale pour découvrir ou redécouvrir l’art du conte. Guidés par Rachid Bouali, laissez-vous emporter dans un moment hors du temps où l’on écoute, on rit, on partage…

Badaroux 48000 Lozère Occitanie +33 6 84 98 70 81

English :

Come and share a convivial, immersive evening with the festival’s trainees, ideal for discovering or rediscovering the art of storytelling. Guided by Rachid Bouali, let yourself be carried away in a timeless moment of listening, laughing and sharing…

