CONTES & RENCONTRES ARRETE (PAS) TON CIRQUE ! Chanac

CONTES & RENCONTRES ARRETE (PAS) TON CIRQUE !

Rue des Écoles Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Un conte de fée sur la piste aux étoiles d’Arlette… Arlette travaille au cirque, elle est femme de ménage. Mais son grand rêve, c’est de briller sur la piste avec les artistes. Alors elle regarde les jongleurs, dompteurs, magiciens, écoute leurs histoires, s’essaie même à toutes les pirouettes…mais chaque numéro s’achève en joyeuse maladresse ! Ne serait-ce pas clown, sa vraie destinée… ?

Collation offerte après le spectacle

Renseignements Cathy au 06 75 63 28 84 .

Rue des Écoles Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 75 63 28 84

English :

A fairy tale on Arlette’s starry dance floor… Arlette works as a cleaner at the circus. But her big dream is to shine on the ring with the artists. So she watches the jugglers, tamers and magicians, listens to their stories, even tries her hand at all the pirouettes…but every act ends in joyous clumsiness! Is clowning not her true destiny? ?

