CONTES & RENCONTRES CONTER JUSTE

Badaroux Lozère

Tarif : 0 – 0 – 60 EUR

Journée

Date :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-26

Ce stage propose un travail approfondi autour de l’authenticité et de la justesse du/de la conteur.euse, ces fondations essentielles sur lesquelles repose tout récit vivant. Diverses pistes seront explorées pour affiner sa présence et son engagement dans l’acte de raconter

Trouver son point d’ancrage

Questionner le sens et la symbolique des contes

Porter un regard personnel et incarné sur les histoires que l’on choisit de transmettre

Un travail spécifique sur la langue et le choix des images sera également mené, afin de nourrir la force évocatrice du récit. Pour cela, nous puiserons dans les répertoires traditionnels et contemporains, qui serviront de matière à la recherche, à ’exploration et au jeu. .

Badaroux 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 23 93

English :

This workshop focuses on the authenticity and accuracy of the storyteller, the essential foundation on which all living narratives rest. Various avenues will be explored to refine presence and commitment in the act of storytelling

