CONTES & RENCONTRES HERBES FOLLES POUR PAS-SAGES

Fournels Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Honneur aux herbes et aux arbres, aux contes et légendes du végétal. En passant par diverses mythologies et civilisations, Patric vous fait découvrir les contes et les légendes qui nous relient depuis le plus profond des âges aux herbes qui nous entourent.

Si des sorcelleries en découlent, ce n’est alors que savoirs à partager !

Verre de l’amitié offert après le spectacle

Réservations Jean-Luc au 07 86 58 54 36, ou Martine au 06 52 11 86 62, ou Gaby au 06 77 80 18 13 .

Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 6 52 11 86 62

English :

Herbs and trees, tales and legends of the plant world. Passing through various mythologies and civilizations, Patric introduces you to the tales and legends that have linked us to the herbs around us since the dawn of time.

If there’s any witchcraft involved, it’s all knowledge to be shared!

L’événement CONTES & RENCONTRES HERBES FOLLES POUR PAS-SAGES Fournels a été mis à jour le 2026-01-16 par Conseil Départemental