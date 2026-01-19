CONTES & RENCONTRES LA LUMIÈRE DU MONT FUJI

Monts-de-Randon Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Par-delà les océans, traversant les siècles, le mont Fuji contemple avec un air presque immuable le pays qui s’étend à ses pieds. Là, dans une belle lumière, le volcan semble baigner dans une douce quiétude. Mais parfois se lèvent les brumes qui, peu à peu, font disparaître le célèbre volcan derrière un rideau de mystères.

Par-delà les océans, traversant les siècles, le mont Fuji contemple avec un air presque immuable le pays qui s’étend à ses pieds. Là, dans une belle lumière, le volcan semble baigner dans une douce quiétude. Mais parfois se lèvent les brumes qui, peu à peu, font disparaître le célèbre volcan derrière un rideau de mystères. Alors arrivent des personnages étranges qui nous entraînent à leur suite dans un univers troublant. Heureusement, il y a toujours quelques maîtres Zen malicieux pour relativiser les choses… Une plongée dans des contes traditionnels du Japon et de la Chine ainsi que dans des histoires réadaptées à partir de contes Zen. .

Monts-de-Randon 48000 Lozère Occitanie +33 6 79 54 63 82 louscabries@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Across the oceans, across the centuries, Mount Fuji gazes with an almost unchanging air over the land that lies at its feet. There, in the beautiful light, the volcano seems to bathe in a gentle tranquillity. Sometimes, however, the fog lifts and the famous volcano gradually disappears behind a curtain of mystery.

L’événement CONTES & RENCONTRES LA LUMIÈRE DU MONT FUJI Monts-de-Randon a été mis à jour le 2026-01-19 par Conseil Départemental