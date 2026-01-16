CONTES & RENCONTRES LA TROUÉE, ROAD-TRIP Florac Trois Rivières

CONTES & RENCONTRES LA TROUÉE, ROAD-TRIP

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Demi-journée

Date :

Début : 2026-02-14 22:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Seul en scene polyphonique sur la parole des femmes en zone rurale

Une femme traverse les paysages agricoles et les rencontres pour interroger ses origines et son sentiment de chez soi

Entre memoire familiale et voyage rural le spectacle mele recit intime et regards sur ces territoires souvent invisibles

Seul en scène polyphonique sur la place et la parole des femmes en zone rurale.

La Trouée est une carte postale tantôt tragique, tantôt comique, des corps de ferme de ces régions

de cultures où la Culture serait une denrée rare. C’est aussi l’histoire d’une femme qui cherche encore où se trouve son chez-soi . Pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ?

Tout au long de ce road-trip rural, elle creuse des tunnels entre son passé dans un corps de ferme de sa grand-mère et les multiples ailleurs qu’elle découvre au fil des rencontres.

Elle avale des kilomètres de paroles agricoles, de silences et de paysages boueux. La trouée ouvre sa fenêtre en grand et invite le spectateur à venir gaigner ( observer en patois) un peu par ici.

20h Des ouvrages à consulter en lien avec le

spectacle seront mis à disposition et seront ensuite

empruntables à la bibliothèque Roger Cibien de Florac

21h Spectacle La Trouée, road-trip rural .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

Seul en scene polyphonique on women’s voices in rural areas

A woman crosses agricultural landscapes and encounters to question her origins and her sense of home

Between family memory and rural travel, the show combines intimate accounts and glimpses of these often invisible territories

