CONTES & RENCONTRES LA TROUÉE, ROAD-TRIP Florac Trois Rivières

CONTES & RENCONTRES LA TROUÉE, ROAD-TRIP
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 6 – 6 – 15 EUR
Demi-journée
Début : 2026-02-14 22:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Seul en scene polyphonique sur la parole des femmes en zone rurale
Une femme traverse les paysages agricoles et les rencontres pour interroger ses origines et son sentiment de chez soi
Entre memoire familiale et voyage rural le spectacle mele recit intime et regards sur ces territoires souvent invisibles
Seul en scène polyphonique sur la place et la parole des femmes en zone rurale.
La Trouée est une carte postale tantôt tragique, tantôt comique, des corps de ferme de ces régions
de cultures où la Culture serait une denrée rare. C’est aussi l’histoire d’une femme qui cherche encore où se trouve son chez-soi . Pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ?
Tout au long de ce road-trip rural, elle creuse des tunnels entre son passé dans un corps de ferme de sa grand-mère et les multiples ailleurs qu’elle découvre au fil des rencontres.
Elle avale des kilomètres de paroles agricoles, de silences et de paysages boueux. La trouée ouvre sa fenêtre en grand et invite le spectateur à venir gaigner ( observer en patois) un peu par ici.
20h Des ouvrages à consulter en lien avec le
spectacle seront mis à disposition et seront ensuite
empruntables à la bibliothèque Roger Cibien de Florac
21h Spectacle La Trouée, road-trip rural .
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
English :
Seul en scene polyphonique on women’s voices in rural areas
A woman crosses agricultural landscapes and encounters to question her origins and her sense of home
Between family memory and rural travel, the show combines intimate accounts and glimpses of these often invisible territories
