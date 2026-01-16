CONTES & RENCONTRES LES BERGÈRES NE SONT PLUS CE QU’ELLES ÉTAIENT

Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Mais qui sont donc ces bergères ? Celles qui soufflent dans leur pipeau en gardant leurs moutons ? Et si derrière ces femmes qui passent leurs heures à garder, il y avait autre chose… On dit chez nous que le berger garde et regarde, relie le monde au monde. Femmes de savoirs et de mystères, Femmes sorcières ? Le Conte est là pour leur redonner valeur.

Soupe, boissons et desserts offerts après le spectacle

Réservation obligatoire Marité au 06 80 27 23 92 .

English :

But who are these shepherdesses? The ones who blow their pipes while tending their sheep? And what if behind these women who spend their hours guarding, there was something else… Back home, we say that the shepherd guards and watches, connecting the world to the world. Women of knowledge and mystery, women witches? Storytelling is here to restore their value.

