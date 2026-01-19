CONTES & RENCONTRES LES ÉVAPORÉS DU JAPON

Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 20:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Changer de vie ? Tout recommencer, repartir à zéro… ? Tenter de se faire oublier ? Essayer d’effacer ce qui ne convient plus, fuir ? Pas forcément par choix délibéré, mais poussé par les circonstances de la vie… En s’inspirant d’une enquête menée au Japon par la journaliste Léna Mauger, Pascal Mitsuru Guéran s’est intéressé au phénomène des disparitions volontaires et propose des récits de personnes, qui, du jour au lendemain, décident de disparaître et de recommencer une nouvelle vie. Mais peut-on vraiment tout abandonner et prétendre effacer le passé ? Un sujet passionnant qui interroge l’évolution d’une société et qui pose la question de l’épanouissement de la personne et des valeurs de chacun et chacune. .

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 73 63 66 99

English :

Change your life? Start all over again? Try to be forgotten? Trying to erase what no longer suits you, running away? Not necessarily by deliberate choice, but driven by life’s circumstances…

