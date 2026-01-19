CONTES & RENCONTRES LES SOULIERS ROUGES DE TCHALAÏ… Gatuzières

CONTES & RENCONTRES LES SOULIERS ROUGES DE TCHALAÏ…

Tchalaï, jeune Rrom des chemins, vit une enfance où le savoir des femmes aux herbes, celles qui guérissent, les drabarnii, est transmis de mère en fille. Sa vie est bercée de danses avec le vent, de secrets chuchotés dans les herbes folles, de contemplations délicieuses… Un jour, après avoir guéri le roi tzigane, Tchalaï sera mariée au prince, elle devra quitter ses chemins pour aller vivre au palais. Pour ne rien oublier de son savoir, pour tout emporter, sa mère lui confectionne, avec les tissus du souvenir, une paire de chaussons rouges cousus mains…

Ce conte est un chemin initiatique de femme où les secrets de Gitans nous guident. .

Gatuzières 48150 Lozère Occitanie +33 6 75 14 94 16

English :

Tchalaï, a young Rrom from the byways, grew up with the knowledge of the drabarnii, the herbal women who heal, handed down from mother to daughter. Her life is lulled by dances with the wind, secrets whispered in the wild grasses, delicious contemplations?

