CONTES & RENCONTRES OSER… UNE FOLLE HISOIRE D’AMOUR… Nasbinals

CONTES & RENCONTRES OSER… UNE FOLLE HISOIRE D’AMOUR…

5147A Rue de las Janas Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Le jour de rentrée au CP, Mélanie voit Jérémy dans la cours de récré. Elle fonce droit sur lui, lui attrape la main et lui dit Tu viens, on est des copains ?! Les voilà inséparables.

D’abord meilleurs amis puis amoureux nous les voyons grandir, expérimenter la chose ,

former le couple idéal… Jusqu’à ce que ça déraille…

Mélanie fonce droit dans son propre décor, se dessine une prison en or et passe doucement

mais sûrement de l’amour à la haine…

Une véritable saga de vie menée avec fougue, humour et tendresse par l’artiste qui incarne les différents personnages et ponctue le récit par de savoureux moments musicaux. .

English :

On the first day of the new school year, Mélanie sees Jérémy in the playground. She runs straight to him, grabs his hand and says, Come on, we’re friends! And they’re inseparable.

First best friends, then lovers, we see them grow up, experimenting with the thing ,

forming the ideal couple… Until all hell breaks loose…

