CONTES & RENCONTRES RÊVES DE PAPIER

Brenoux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 20:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Spectacle de contes japonais avec origamis.

Une petite fille se retrouve toute seule dans sa chambre. Elle est triste… Ah, si sa grand-mère Oba-san était là ! Soudain, devant la

petite fille se déroule un spectacle étrange, comme dans un rêve…

Oba-san, sa grand-mère, est revenue. Elle plie délicatement une feuille de papier et ses doigts habiles font apparaître un oiseau…

Un spectacle tout en délicatesse et en sérénité, pour le bonheur des petits et l’émerveillement des grands. .

Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 70 04 69 37

English :

Japanese storytelling show with origami.

A little girl finds herself all alone in her room. She’s sad? Ah, if only her grandmother Oba-san were here! Suddenly, a strange

a strange spectacle unfolds, as if in a dream?

Oba-san, her grandmother, has returned. She delicately folds a sheet of paper and her deft fingers make a bird appear?

