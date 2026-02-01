CONTES & RENCONTRES SOIREE D’OUVERTURE Florac Trois Rivières

CONTES & RENCONTRES SOIREE D’OUVERTURE

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Le Cœur-Squelette

D’une fêlure est né un songe. Du songe est né un Cœur-Squelette.

Le Cœur-Squelette palpite au rythme des histoires de celles sur le fil de l’existence.

Il y a celle qui honore la vie jusqu’à son ultime.

Il y a celles qui aident à réveiller les destinées enfouies.

Il y a celle qui joue avec la faucheuse pour réparer les vivants.

C’est un voyage dans les contes traditionnels d’Europe, du Maghreb et des Caraïbes, au gré de la vie qui galope à travers les morts, petites et grandes.

La vie a posé VI INDIGAÏA en Martinique, puis son cœur a mené ses pieds par-delà les mers. Pour elle, les Arts du récit sont le squelette, la chair et le cœur de notre humanité. Un espace de liberté où elle allie cet art à celui du chant et de la danse.

Conteuse d’histoires traditionnelles, de récits de vie ou de créations personnelles, son répertoire est tissé de fantastique et du rire qui renverse le chaos

Tarif plein : 15€ TR : 12€

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

The Skeleton Heart

From a crack was born a dream. From the dream a Heart-Skeleton is born.

The Heart-Skeleton beats to the rhythm of the stories of those on the edge of existence.

There are those who honor life to its very end.

There are those who help awaken buried destinies.

It’s a journey through the traditional tales of Europe, North Africa and the Caribbean, as life gallops by.

