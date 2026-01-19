CONTES & RENCONTRES SOUS L’ARBRE À PALABRE

Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Le ciel a porté son plus beau boubou étoilé et son oeil, lune, est d’une rondeur complète et d’un éclat magique. Hommes, femmes et enfants se sont réunis à la place du village sous l’arbre à palabre. Tous attendent avec impatience le moment ou grand-père lancerait… Histoire !

L’arbre à palabre est un lieu traditionnel de rassemblement, à l’ombre duquel on s’exprime sur la vie en société, les problèmes du village, la politique.

Soumaïla vous invite pour un petit voyage au coeur du Burkina Faso, autour des contes une oralité qui fait se côtoyer proverbes, chants et contes traditionnels. .

English :

The sky wore its most beautiful starry boubou and its eye, the moon, was completely round and magically bright. Men, women and children have gathered in the village square under the palaver tree. All are eagerly awaiting the moment when Grandpa will call out… History!

