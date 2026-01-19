CONTES & RENCONTRES TUES MAIS TÊTUES, RÉCITS DE CELLES QUI ONT OSÉ Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONTES & RENCONTRES TUES MAIS TÊTUES, RÉCITS DE CELLES QUI ONT OSÉ

2026-02-22

Grandes absentes de nos livres d’histoires, qu’elles soient sportives, scientifiques, politiques ou artistes… nombreuses sont les femmes aux parcours exceptionnels et pourtant inconnues oubliées, effacées, invisibilisées, comme si elles n’avaient jamais existé !

Taire, c’est oublier. Nommer, c’est faire exister. Alors, Cécile raconte Agnodice, Chéryl Bridges et Marthe Gautier pour sortir de l’anonymat ces femmes aux destins singuliers et rendre femmage à toutes celles qui ont osé, malgré les interdits, cueillir le fruit de la connaissance et

du savoir pour elles-mêmes, pour leurs sœurs ou pour le bien de tous.

Que l’histoire de ces femmes têtues ne soit pas tue ! pour dire aux filles et aux garçons d’aujourd’hui que demain peut se vivre et s’écrire autrement, à condition de n’oublier personne. .

The great absentees from our history books, whether they be sportswomen, scientists, politicians or artists? there are many women with exceptional careers who are nonetheless unknown: forgotten, erased, invisibilized, as if they had never existed!

