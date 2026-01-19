CONTES & RENCONTRES UN PÈRE À AIMER

Arzenc-de-Randon Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-02-27

Dire Je t’aime à son père, facile ?

Pas toujours… 12 juillet 1998, lorsque l’euphorie de la victoire de la coupe du monde s’estompe, Guillaume allume son nokia 5130. Deux messages vocaux bouleversent alors sa vie et l’amènent à partir précipitamment en voyage. Sur sa route, il croise des personnages attachants et pittoresques qui l’accompagnent jusqu’à sa destination.

Un récit haletant, drôle et subtil adapté du roman éponyme (Mafleure éditions) sur la parentalité, la transmission, l’amitié

et l’amour. Une mise en scène au rythme soutenu avec en toile de fond la France de 1998, celle des Guignols de l’info, du Dîner

de cons et de la mythique coupe du monde .

Arzenc-de-Randon 48170 Lozère Occitanie +33 6 31 66 78 26

English :

Is it easy to say I love you to your father?

Not always… july 12, 1998, as the euphoria of the World Cup victory wears off, Guillaume switches on his Nokia 5130. Two voicemails turn his life upside down, prompting him to set off on a hasty journey. Along the way, he meets some endearing and colorful characters who accompany him to his destination.

