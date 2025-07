Contes « Riquiquis » Rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye

Contes « Riquiquis » Rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye vendredi 11 juillet 2025.

Contes « Riquiquis »

Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:45:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

« Riquiquis », spectacle de contes pour les petits. Sortie de résidence du nouveau spectacle en cours de création de Carole Joffrin.

Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@mjcninichaize.org

English :

« Riquiquis », a storytelling show for children. Release of Carole Joffrin’s new show-in-progress.

German :

« Riquiquis », Märchenaufführung für die Kleinen. Abgang aus der Residenz des neuen Stücks, das sich in der Kreation von Carole Joffrin befindet.

Italiano :

« Riquiquis », spettacolo di narrazione per bambini. Il nuovo spettacolo creato da Carole Joffrin lascia la residenza.

Espanol :

« Riquiquis », un espectáculo de cuentos para niños. El nuevo espectáculo creado por Carole Joffrin abandona la residencia.

