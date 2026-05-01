Contes sajbarb Au Melar dit Locmélar
Contes sajbarb Au Melar dit Locmélar dimanche 17 mai 2026.
Locmélar
Contes sajbarb
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Sur le fil de la foi et de la folie, François Debas nous parle de l’imaginaire, de ses ramifications dans le réel, de sa forme transformatrice.
Repas sur place. .
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
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English : Contes sajbarb
L’événement Contes sajbarb Locmélar a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX