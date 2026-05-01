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Contes sajbarb Au Melar dit Locmélar

Contes sajbarb Au Melar dit Locmélar dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Au Melar dit

Adresse : 8 place Saint-Mélar

Ville : 29400 Locmélar

Département : Finistère

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Locmélar

Contes sajbarb

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:30:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Sur le fil de la foi et de la folie, François Debas nous parle de l’imaginaire, de ses ramifications dans le réel, de sa forme transformatrice.
Repas sur place.   .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25 

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English : Contes sajbarb

L’événement Contes sajbarb Locmélar a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX