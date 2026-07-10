Contes sensuels L’ARBRE DES PLAISIRS par Cindy Sneessens Chez l’Yvette bar associatif Saint-Maurice-Colombier
samedi 10 octobre 2026 · Chez l'Yvette bar associatif · Saint-Maurice-Colombier
Informations pratiques
Saint-Maurice-Colombier
Contes sensuels L’ARBRE DES PLAISIRS par Cindy Sneessens
Chez l’Yvette bar associatif 4 Rue de la 9ème D.I.C. Saint-Maurice-Colombier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:15:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre d’une programmation Les Contes qui dépotent, initiée par À la lueur des Contes, découvrez le spectacle L’Arbre des plaisirs proposé par Cindy Sneessens.
Entre contes et facéties, la conteuse vous embarque dans un univers sensuel et gourmand, où se mêlent plaisirs, désirs, frissons et histoires coquines. Un spectacle pour adultes où les mots se savourent et où l’imaginaire se déguste avec malice.
Spectacle interdit aux enfants
Public adolescent dès 16 ans et adultes uniquement
Durée 1 h 15
Réservation obligatoire sur HelloAsso
Possibilité de réserver une planche apéritive à déguster avant le spectacle. .
Chez l’Yvette bar associatif 4 Rue de la 9ème D.I.C. Saint-Maurice-Colombier 25260 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66 alalueurdescontes@laposte.net
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English : Contes sensuels L’ARBRE DES PLAISIRS par Cindy Sneessens
L’événement Contes sensuels L’ARBRE DES PLAISIRS par Cindy Sneessens Saint-Maurice-Colombier a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD