Contes soirée pyjama Châtenois

Contes soirée pyjama

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30 20:00:00

2026-01-30

Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir. Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 56 04 bibliotheque-chatenois@mediatheque-selestat.net

English :

Children are invited to come in their pajamas to hear the evening story. For children from 4 to 6 years old.

