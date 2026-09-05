Contes : soirée pyjama Châtenois
vendredi 30 octobre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Contes : soirée pyjama
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-30 19:30:00
fin : 2026-10-30 20:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir. Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Des enfants en pyjama, une bibliothécaire et plein d’histoires à partager. Pour les 4-6 ans. 0 .
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 56 04 mediatheque.chatenois@cc-selestat.fr
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English :
Children are invited to come in their pajamas to hear the evening story. For children from 4 to 6 years old.
L’événement Contes : soirée pyjama Châtenois a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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