Informations pratiques

Châtenois

Contes : soirée pyjama

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-30 19:30:00

fin : 2026-10-30 20:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir. Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Des enfants en pyjama, une bibliothécaire et plein d’histoires à partager. Pour les 4-6 ans. 0 .

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 56 04 mediatheque.chatenois@cc-selestat.fr

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English :

Children are invited to come in their pajamas to hear the evening story. For children from 4 to 6 years old.

L’événement Contes : soirée pyjama Châtenois a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme