Contes soirée pyjama Ebersheim

Contes soirée pyjama Ebersheim mardi 9 septembre 2025.

Contes soirée pyjama

3 place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-09 19:30:00

fin : 2025-09-09 20:00:00

Date(s) :

2025-09-09

Les enfants de 3 à 6 ans sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir

Spécial légumes ! Des enfants en pyjama, une bibliothécaire et plein de belles histoires à croquer. Pour les enfants de 3 à 6 ans. 0 .

3 place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75

English :

Children aged 3 to 6 are invited to come in their pyjamas to listen to the evening story

German :

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren sind eingeladen, im Pyjama zu kommen und der Gutenachtgeschichte zu lauschen

Italiano :

I bambini dai 3 ai 6 anni sono invitati a venire in pigiama per ascoltare la storia della sera

Espanol :

Se invita a los niños de 3 a 6 años a venir en pijama a escuchar el cuento de la noche

L’événement Contes soirée pyjama Ebersheim a été mis à jour le 2025-08-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme