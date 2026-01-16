Contes soirée pyjama Ebersheim
Contes soirée pyjama Ebersheim mardi 3 février 2026.
Contes soirée pyjama
3 place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mardi 2026-02-03 19:30:00
fin : 2026-02-03 20:00:00
Date(s) :
2026-02-03
Les enfants de 4 à 6 ans sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir
Des enfants en pyjama, une bibliothécaire et plein de belles histoires à partager. Pour les enfants de 4 à 6 ans.
3 place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75
English :
Children aged 4 to 6 are invited to come in their pyjamas to listen to the evening story
