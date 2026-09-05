Contes : soirée pyjama Scherwiller
jeudi 8 octobre 2026 · Scherwiller
Informations pratiques
Scherwiller
Contes : soirée pyjama
8 Place Foch Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-08 19:30:00
fin : 2026-10-08 20:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Soirée pyjama avec contes pour les enfants de 4 à 6 ans
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir. Pour les enfants de 4 à 6 ans. 0 .
8 Place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10 mediatheque.scherwiller@cc-selestat.fr
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English :
Storytelling sleepover for children aged 4 to 6
L’événement Contes : soirée pyjama Scherwiller a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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