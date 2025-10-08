CONTES SONORES DU PAYS D’OC Saint-Clément-de-Rivière

CONTES SONORES DU PAYS D’OC

Boulevard de la colline Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Contes sonores du Pays d’Oc Plongez dans les mystères de l’Occitanie avec Joanda et Valentine Dufloo, entre contes ancestraux, musique médiévale et paysages sonores enchanteurs…

Boulevard de la colline Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 66 77 occitanaprod@gmail.com

English :

Tales from the Pays d’Oc Dive into the mysteries of Occitanie with Joanda and Valentine Dufloo, amid ancestral tales, medieval music and enchanting soundscapes?

German :

Klanggeschichten aus dem Pays d’Oc Tauchen Sie mit Joanda und Valentine Dufloo in die Geheimnisse Okzitaniens ein, zwischen uralten Erzählungen, mittelalterlicher Musik und zauberhaften Klanglandschaften?

Italiano :

Racconti dal Pays d’Oc Tuffatevi nei misteri della regione occitana con Joanda e Valentine Dufloo, con racconti tradizionali, musica medievale e paesaggi sonori incantevoli?

Espanol :

Cuentos del Pays d’Oc Sumérjase en los misterios de la región de Occitania con Joanda y Valentine Dufloo, con cuentos tradicionales, música medieval y encantadores paisajes sonoros..

