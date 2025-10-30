Contes Sorcellerie et soupe de potiron Kaysersberg Vignoble
Contes Sorcellerie et soupe de potiron
2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Contes pour avoir peur et confection d’une soupe pour une après-midi sang pour sang Halloween. A partir de 6 ans.
2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr
English :
Scare stories and soup-making for a blood-for-blood Halloween afternoon. Ages 6 and up.
German :
Gruselgeschichten und Suppenherstellung für einen Halloween-Blut-und-Boden-Nachmittag. Ab 6 Jahren.
Italiano :
Racconti spaventosi e preparazione di zuppe per un pomeriggio di Halloween all’insegna del sangue. Dai 6 anni in su.
Espanol :
Cuentos de miedo y preparación de sopa para una tarde sangrienta de Halloween. A partir de 6 años.
