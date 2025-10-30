Contes Sorcellerie et soupe de potiron Kaysersberg Vignoble

Contes Sorcellerie et soupe de potiron Kaysersberg Vignoble jeudi 30 octobre 2025.

Contes Sorcellerie et soupe de potiron

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-10-30 10:00:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

2025-10-30

Contes pour avoir peur et confection d’une soupe pour une après-midi sang pour sang Halloween. A partir de 6 ans.

Contes pour avoir peur et confection d’une soupe pour une après-midi sang pour sang Halloween.

A partir de 6 ans.. 0 .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr

English :

Scare stories and soup-making for a blood-for-blood Halloween afternoon. Ages 6 and up.

German :

Gruselgeschichten und Suppenherstellung für einen Halloween-Blut-und-Boden-Nachmittag. Ab 6 Jahren.

Italiano :

Racconti spaventosi e preparazione di zuppe per un pomeriggio di Halloween all’insegna del sangue. Dai 6 anni in su.

Espanol :

Cuentos de miedo y preparación de sopa para una tarde sangrienta de Halloween. A partir de 6 años.

