Contes sorciers avant la nuit MJC du Laù Pau mardi 28 octobre 2025.

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-28

2025-10-28

Conte’spectacle fabuleusement surprenant aux univers bizarrement magiques dévoilés de rêves en mystères Enjoué pour tous-tes par Cie i.e

Avant la nuit, à la croisée des mondes, histoires ténébreuses, vieux grimoire, créatures inquiétantes… s’affolent…épeurent, enchantent votre imagination . Un délicieux moment »d’épouvante » pour tous les publics dés 5 ans. Divertissement original de contes sur le vif proposé par la Cie .e./ Patricia Ackin conteuse, Gérard Ackin musicien-bruiteur et invités surprises en complicité avec le public du jour enfants, adultes .

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 05 49 iedepau@gmail.com

