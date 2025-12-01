Contes sortis du frigo Médiathèque Cognac

Contes sortis du frigo

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Une nuit d’hiver, Théo ouvre la porte du frigo… et tombe sur une étrange surprise !



Commence alors un voyage au cœur de contes glacés, peuplés d’ours-bergines aux pattes gelées, de petits gloutons affamés et de sorcières au nez tout froid.

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

English :

One winter’s night, Théo opens the fridge door? and stumbles upon a strange surprise!



And so begins a journey into the heart of icy tales, populated by bergine bears with frozen paws, hungry little wolverines and witches with cold noses.

German :

In einer kalten Winternacht öffnet Theo die Kühlschranktür und stößt auf eine seltsame Überraschung!



Es beginnt eine Reise in eisige Märchen, die von Bergbären mit gefrorenen Pfoten, kleinen hungrigen Vielfraßen und Hexen mit kalten Nasen bevölkert sind.

Italiano :

Una notte d’inverno, Théo apre la porta del frigorifero e si imbatte in una strana sorpresa!



Inizia così un viaggio nel cuore di storie ghiacciate, popolate da orsi bergini dalle zampe ghiacciate, ghiottoni affamati e streghe dal naso freddo.

Espanol :

Una noche de invierno, Théo abre la puerta de la nevera… ¡y se topa con una extraña sorpresa!



Así comienza un viaje al corazón de los cuentos helados, poblados por osos bergin con patas heladas, glotones hambrientos y brujas con narices frías.

