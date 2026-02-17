Contes & Soupes Impasse de la cure Culles-les-Roches
Contes & Soupes Impasse de la cure Culles-les-Roches vendredi 6 mars 2026.
Contes & Soupes
Impasse de la cure Caveau Municipal Culles-les-Roches Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Soirée Contes et Soupes
Une soirée conviviale à la lueur des bougies pour écouter des contes autour du feu et de la lumière en prologue au prochain F’estival Tout feu, tout flamme avant de partager des soupes faites maison.
Ce sera déjà la 9ème édition de ce rendez-vous régulier.
Cette année, nous aurons le plaisir d’entendre à nouveau le groupe de conteurs cullois mis en scène par Anne Cossio. Rendez-vous au caveau municipal, sans oublier votre bol, votre cuillère… et vos oreilles !
N’oubliez pas non plus de réserver ! .
Impasse de la cure Caveau Municipal Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 26 86 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Contes & Soupes Culles-les-Roches a été mis à jour le 2026-02-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)