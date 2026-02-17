Contes & Soupes Impasse de la cure Culles-les-Roches

Contes & Soupes

Impasse de la cure Caveau Municipal Culles-les-Roches Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Soirée Contes et Soupes

Une soirée conviviale à la lueur des bougies pour écouter des contes autour du feu et de la lumière en prologue au prochain F’estival Tout feu, tout flamme avant de partager des soupes faites maison.

Ce sera déjà la 9ème édition de ce rendez-vous régulier.

Cette année, nous aurons le plaisir d’entendre à nouveau le groupe de conteurs cullois mis en scène par Anne Cossio. Rendez-vous au caveau municipal, sans oublier votre bol, votre cuillère… et vos oreilles !

N’oubliez pas non plus de réserver ! .

Impasse de la cure Caveau Municipal Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 26 86 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Contes & Soupes Culles-les-Roches a été mis à jour le 2026-02-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)