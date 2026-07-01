CONTES SOUS LES ÉTOILES, La Trinité, La Trinité
mercredi 15 juillet 2026 · La Trinité
Informations pratiques
CONTES SOUS LES ÉTOILES Mardi 14 juillet, 19h30 La Trinité Martinique
Entrée : Participation libre (votre soutien est apprécié !) / Plus d’infos : 0696 45 51 50
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T01:30:00+02:00 – 2026-07-15T05:59:00+02:00
Fin : 2026-07-15T01:30:00+02:00 – 2026-07-15T05:59:00+02:00
Pour cette nuit du 14 juillet, laissez-vous emporter par Catherine CASSILDE et les Artistes AMI pour une expérience inédite : « Contes sous les étoiles ».
Au programme, des histoires magiques racontées à la lueur de la nuit, avec pour toile de fond la majestueuse voie lactée.
La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596 58 52 05 »}]
Venez vivre un moment de poésie et d’émerveillement, les yeux levés vers l’infini. Une soirée parfaite pour rêver grand sous le ciel des Tropiques.