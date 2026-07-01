CONTES SOUS LES ÉTOILES, La Trinité, La Trinité

Informations pratiques

CONTES SOUS LES ÉTOILES Mardi 14 juillet, 19h30 La Trinité Martinique

Entrée : Participation libre (votre soutien est apprécié !) / Plus d’infos : 0696 45 51 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T01:30:00+02:00 – 2026-07-15T05:59:00+02:00

Fin : 2026-07-15T01:30:00+02:00 – 2026-07-15T05:59:00+02:00

Pour cette nuit du 14 juillet, laissez-vous emporter par Catherine CASSILDE et les Artistes AMI pour une expérience inédite : « Contes sous les étoiles ».

Au programme, des histoires magiques racontées à la lueur de la nuit, avec pour toile de fond la majestueuse voie lactée.

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596 58 52 05 »}]

Venez vivre un moment de poésie et d’émerveillement, les yeux levés vers l’infini. Une soirée parfaite pour rêver grand sous le ciel des Tropiques.