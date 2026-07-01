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AGENDA · La Trinité

CONTES SOUS LES ÉTOILES, La Trinité, La Trinité

mercredi 15 juillet 2026 · La Trinité

CONTES SOUS LES ÉTOILES, La Trinité, La Trinité

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
La Trinité
Adresse
Nord Martinique
Ville
97220 La Trinité
Département
Martinique
Tarif
Entrée : Participation libre (votre soutien est apprécié !) / Plus d'infos : 0696 45 51 50

CONTES SOUS LES ÉTOILES Mardi 14 juillet, 19h30 La Trinité Martinique

Entrée : Participation libre (votre soutien est apprécié !) / Plus d’infos : 0696 45 51 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T01:30:00+02:00 – 2026-07-15T05:59:00+02:00
Fin : 2026-07-15T01:30:00+02:00 – 2026-07-15T05:59:00+02:00

Pour cette nuit du 14 juillet, laissez-vous emporter par Catherine CASSILDE et les Artistes AMI pour une expérience inédite : « Contes sous les étoiles ».
Au programme, des histoires magiques racontées à la lueur de la nuit, avec pour toile de fond la majestueuse voie lactée.

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596 58 52 05 »}]
Venez vivre un moment de poésie et d’émerveillement, les yeux levés vers l’infini. Une soirée parfaite pour rêver grand sous le ciel des Tropiques.

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