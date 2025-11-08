Contes sur les doigts Aire-sur-l’Adour

Contes sur les doigts Aire-sur-l’Adour samedi 8 novembre 2025.

Contes sur les doigts

Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Des lectures pour les tout petits jusqu’à 5 ans.

Ludo-médiathèque de Barcelonne du Gers .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

